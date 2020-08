The Weeknd affirme qu'il n'y a pas de clash avec Usher

Entre The Weeknd et Usher, tout va bien !

The Weeknd affirme qu'il n'a aucun problème avec Usher, juste au cas où vous ne l'auriez pas compris la première fois.

Le prétendu beef a commencé en avril dernier après la publication d'un article de Variety dans lequel le chanteur Canadien parlait de "Climax", le tube d'Usher sorti en 2012. Bien qu'il ait précisé qu'il n'y avait aucun problème à l'époque, Abel a confirmé ses propos dans une nouvelle interview accordée à Esquire : "Ce n’était pas une querelle. Je l'ai contacté pour m'excuser et lui dire que c'était mal interprété. Il est l'une des raisons pour lesquelles je fais de la musique. Je n'ai rien de mal à dire sur Usher. C'est le gars le plus gentil et le plus terre-à-terre de tous les temps."

L'interprète de "Blinding Lights" avait comparé "Climax" à son propre travail et certains ont pris cela comme une critique et un clash. Abel balançait : "J'ai entendu Climax" et je me suis dit "P*****, c'est une chanson de The Weeknd". C'était très flatteur et je savais que je faisais quelque chose de bien, mais je me suis aussi mis en colère. Mais en vieillissant, je me suis rendu compte que c'était une bonne chose. "

Le chanteur Eric Bellinger avait répondu le même soir et a pris la parole pour Usher, tandis que le producteur de "Climax", Diplo, s'était exprimé le lendemain pour donner des informations sur le processus de création du morceau : "La production sur Climax se prête à l'époque de House of Balloons @theweeknd", faisant référence aux débuts d'Abel en 2011. "Quand j'ai entendu ces premiers disques, ils m'ont époustouflé et émus dans leurs silences, et une voix emblématique spatiale qui ressemblait uniquement à Internet. L'idée que le R&B ait des bords sombres était ce que je voulais apporter à @usher."

The Weeknd avait d'ailleurs répondu à ces tweets de façon bienveillante. Il termine en disant : "Bien sûr, les médias font exploser les choses et les sortent de leur contexte. Usher est un roi et toujours une source d'inspiration, donc c'était flatteur d'entendre ce que lui et Diplo ont fait pour "Climax"."