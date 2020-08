6ix9ine provoque les rappeurs de Chicago

Humilié, Lil Reese a menacé 6ix9ine de mort et l'a averti de ne pas jouer avec lui.

"Tu t’es fait extorquer et ensuite t’as balancé tout ton crew sal*pe arrête de jouer avec moi petit n*gro tu n’es qu’une p*ufiasse ce même n*gro s’est pris des balles pour avoir fait le malin je ne plaisante pas."

Est-ce que ça arrêtera vraiment 6ix9ine ? On ne pense pas d'autant que là, avec son album, il a besoin d'encore plus de promo que d'habitude et multiplier les clashs est un moyen de rester visible et dans l'actualité. Et puis, c'est aussi son fonds de commerce, ne l'oublions pas...