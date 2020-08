Booba : Maes "espère avoir la même carrière que lui mais sans les clashs"

Le Sevranais rêve d'une carrière comme celle du Duc !

Maes apprend et s'entoure des meilleurs pour réussir. Dans une interview accordée au média belge La Libre Belgique dans la rubrique "Kietu", il se confie sur sa vie mais aussi sur sa rencontre avec Booba.

Après "Billet Vert" certifié disque d'or, Maes s'était associé à B2O pour "Madrina" en 2018 que l'on peut considérer comme un classique et un tournant dans sa carrière. En effet, le tube a mis encore plus de lumière sur le rappeur de Sevran et a fait de lui et Booba un duo qui marche. En 2020, pour le projet "Les derniers salopards", ils posent à nouveau sur le morceau "Blanche" qui rencontre toujours beaucoup de succès. C'est alors naturellement qu'il se confie sur le Duc à nos confrères belges : "C'est la famille, c'est un grand artiste. C'est le plus grand rappeur français en vrai. C'est lui qui a la plus longue carrière et la plus longue constance. J'espère avoir la même carrière que lui mais sans les clashs."

Maes n'a jamais caché son admiration et respect envers Booba et le Duc de Boulogne a toujours lui rendre et l'encourager.

Grâce à la réédition de son projet "Les derniers salopards" sorti en juillet dernier qui comprenait les titres "Menotté", "Prioritaire" et "Neb Nedal", le rappeur a pu fêter le double disque de platine. Durant cet été, il a également brillé aux côtes de RK pour "Euros", présent sur "Neverland". Enfin, Maes devrait finalement s'en aller en tournée si les conditions sanitaires le permettent avec un passage aux Zénith de Paris le 28 octobre.