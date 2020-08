Tory Lanez menacé par les rappeurs de Houston !

Ils défendent leur soeur, Megan Thee Stallion.

Depuis que Megan Thee Stallion a craqué et a finalement reconnu que c'était bien Tory Lanez qui lui avait tiré dessus et qui l'avait blessée, le rappeur canadien perd ses soutiens un à un. Dans leur immense majorité, les rappeurs américains ont pris fait et cause pour l'artiste de Houston contre le Canadien. Et ce n'est pas le silence de ce dernier et son like d'un post justifiant son acte qui risque de renverser la tendance. Depuis son aveu, Megan Thee Stallion a reçu beaucoup de soutien de la part du monde du rap : T.I., Chance The Rapper ou encore Lil Reese se sont rapidement mis de son côté. Ils ont depuis été rejoint par Bun B ou encore Maxo Kream, des artistes de Houston qui protègent Megan comme leur petite soeur.

Bun B n'a pas mâché ses mots quand il a pris la parole pour parler de la situation. Il a tout simplement qualifé les actes de Tory Lanez de "m*rde".

"J'ai essayé d'être impartial et cool à ce sujet et de ne pas entrer... mec, merde, mec [...] Je viens de Houston et si quelqu'un aurait fait quelque chose à Megan dans cette ville, on serait allé le trouver. Megan à LA seule. C'est juste elle et T Farris. Sa maman est partie. Son papa est parti. Sa grand-mère est partie. Toutes les personnes qui l'aimaient et se souciaient d'elle inconditionnellement et l'auraient protégée ne sont plus là. Alors, en tant qu'OG à Houston, je me dresse. Tory Lanez a fait de la merde, point final."