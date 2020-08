6ix9ine trolle Megan Thee Stallion

Il est ravi qu'elle aussi ait "balancé".

Pour 6ix9ine, tous les moyens sont bons pour démontrer qu'il n'est pas la seule balance du rap game. Il a déjà accusé Snoop Dogg et Rich the Kid d'avoir collaboré avec la police et la justice mais alors que Megan Thee Stallion vient de reconnaître publiquement que c'était bien Tory Lanez qui lui avait tiré dessus, l'occasion était trop belle pour le troll professionnel de laisser passer cette occasion. Alors, comme il sait si bien le faire, il a dégainé son compte Instagram pour expliquer que "Megan était [sa] nouvelle rappeuse favorite" et pour cause.

Même si plusieurs stars se sont portés au soutien de la rappeuse de Houston alors qu'elle a dit que c'était bien Tory Lanez qui l'avait blessé en lui logeant deux balles dans les pieds, 6ix9ine n'y a vu qu'une chose : il n'est pas la seule balance du rap game, même s'il cristallise tous ces sentiments. Pour lui, Megan vient de le rejoindre dans ce groupe si particulier et, par son attitude, vient de prouver bien qu'il n'est pas seul à parler à la police...

Dans la vidéo, il ne dit rien, si ce n'est que Megan est sa nouvelle rappeuse préférée dans la légende. Il est dans une voiture et écoute un morceau de la rappeuse de Houston.