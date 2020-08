Kanye West ne veut plus divorcer

Il s'est réconcilié avec Kim Kardashian.

Alors que la situation n'est pas simple pour Kanye West en ce moment, sa candidature aux présidentielles américaines tourne au fiasco, son mariage ne tient plus qu'un fil, le rappeur a fait volte-face et a annoncé qu'il ne voulait divorcer d'avec Kim Kardashian.

La période est difficile pour Kanye West en ce moment. Il a totalement craqué sur Twitter à tel point que sa femme a voulu l'enfermer, il insiste dans la course à la présidence américaine alors qu'il n'a aucune chance et qu'il semble bien qu'il se fasse manipuler par le camp de Donald Trump et tout cela met à mal son mariage. Après avoir lui-même annoncé vouloir divorcer avant de se donner une dernière chance avec sa femme, Kim Kardashian, Ye est revenu sur ses déclarations et essaie de sauver son couple. Il vient en effet de reprendre les choses en mains et de publier une vidéo qui les voit s'embrasser, preuve que tout va mieux.

Pourtant, Kanye West avait été loin, dans une crise de bipolarité qui l'avait un peu éloigné du réel. Il avait accusé sa belle-mère d'être une suprémaciste blanche, sa femme d'avoir voulu l'enfermer et avait par conséquent, exprimer son envie de divorcer.

Kim Kardashian avait alors été le voir dans leur ranch du Wyoming pour essayer de sauver leur couple à la suite de quoi le couple avait décidé de prendre quelques jours de vacances en famille. Il faut croire que c'était une bonne idée puisque les choses semblent, pour le moment, rentrer dans l'ordre, comme le montre les images ci-dessous.