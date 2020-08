6ix9ine provoqué par les Bloods de New York

Dans les rues de New York.

6ix9ine ne sera jamais tranquille. Il le sait et il en joue. La provocation fait partie de sa communication actuelle. Mais, il doit aussi savoir qu'il joue avec le feu et que, même quand il a envie d'être tranquille, il ne le sera jamais. C'est exactement ce qui s'est passé dans les rues de New York il y a quelques jours alors que le rappeur aux cheveux colorés voulait juste commander une part de pizza. Des membres des Bloods l'ont repéré et s'en sont pris à lui.

Quand on est une star, c'est difficile de passer inaperçu mais quand on est 6ix9ine, celui qu'on adore détester, c'est tout simplement impossible, même quand on veut juste acheter à manger. Alors qu'il commandait une pizza, Tekashi a été insulté par des membres du gang des Bloods qui l'ont tourné en ridicule.

Alors qu'il passe sa commande, quelqu'un crie : "Nous crachons du feu ici, 6ix9ine ! Tu parles de s*alopes, de n*ggas. Regarde ce n*gga, c'est une s*lope !" Ils lui demandent aussi de venir prendre une photo avec eux. Quand on provoque, il faut savoir qu'on va être provoqué...