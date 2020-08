Megan Thee Stallion confirme que Tory Lanez lui a tiré dessus

Alors que c'était encore le flou autour de la soirée durant laquelle Megan Thee Stallion s'est faite tirer dessus, la rappeuse de Houston a finalement admis que c'était bien Tory Lanez qui avait appuyé sur la gâchette...

Hier, on apprenait que Tory Lanez allait finalement être poursuivi par la police de Los Angeles pour la soirée durant laquelle Megan Thee Stallion a été blessée. Elle-même avait dû poster des photos de ses pieds pour démentir toutes les rumeurs qui circulaient sur Internet. Finalement, même si elle a essayé de repoussé l'échéance mais elle a craqué et reconnu lors d'un live sur Instagram que le rappeur canadien était bien l'auteur des coups de feu.

"Alors, puisque vous inquiétez tellement de ça. Oui, Tory m'a tiré dessus. Tu m'as tiré dessus et tu as amené tes communicants sur ces blogs pour mentir. Arrête de mentir ! Pourquoi mentir ? Je ne comprends pas. J'ai essayé de garder la situation hors d'Internet mais tu y reviens. Ils disent que je l'ai frappé, que je suis folle parce qu'il essayait de coucher avec Kylie. Non, je ne l'étais pas, tu m'as tiré dessus."