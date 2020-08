Tory Lanez finalement poursuivi pour la fusillade avec Megan Thee Stallion ?

La police le pense coupable de l'agression.

Dans un premier temps, Tory Lanez, présent quand Megan Thee Stallion s'est faite tirée dessus n'a pas été inquiété pour les tirs, il a été arrêté seulement parce qu'il dissimulait une arme. Mais TMZ rapporte aujourd'hui que le bureau du procureur du comté de Los Angeles a finalement décidé de poursuivre le rappeur canadien pour agression.

Le LAPD a bien évidemment ouvert une enquête sur l'incident dans lequel l'artiste de Houston a été blessée aux deux pieds. Si la vérité n'a pas encore totalement éclaté, les pistes suivies par les enquêteurs semblent montrer que Tory Lanez pourrait être celui qui a blessé Megan. Si elle n'a pas voulu le "balancer", elle a quand même expliqué, quelques jours plus tard, qu'un "crime qui a été commis contre [elle] dans l'intention de [la] blesser physiquement".

Des témoins ont affirmé qu'une dispute avait eu lieu dans un SUV à l'extérieur d'une maison dans le quartier d'Hollywood Hills à Los Angeles et que des coups de feu avaient été tirés en l'air. Le véhicule aurait quitté les lieux. Une autre version est que la rappeuse a reçu des balles dans le pied après une dispute avec Tory Lanez alors qu'ils roulaient dans une voiture avec chauffeur.

Si beaucoup de zones d'ombre subsistent, Tory Lanez, pour le moment en Floride avec sa famille, pourrait se voir accuser d'agression avec arme. La complexité dans cette affaire, c'est que personne ne coopère avec les autorités et que les différentes versions que les forces de l'ordre arrivent à avoir ne correspondent pas entre elles. D'autre part, il semble qu'il y ait peu de témoins et qu'ils ne soient, en plus, pas très bavards...