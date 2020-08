6ix9ine : sur les nerfs, sa sécurité craque...

Et balance une jeune femme au sol...

6ix9ine n'est certainement pas le client le plus facile à protéger pour une équipe de sécurité. Or, celle qui l'entoure doit le suivre partout, dans tous ses déplacements et dans toutes ses provocations. Alors que le rappeur se trouvait dans un magasin et qu'une foule l'attendait à l'extérieur, ses gardes du corps ont craqué et balancé par terre une jeune femme qui voulait l'approcher...

C'est sûr que ça ne doit pas être facile de protéger une personnalité aussi exubérante que 6ix9ine. Surtout quand vous revenez de Los Angeles et que le rappeur de Brooklyn a tout fait pour énerver les artistes locaux en multipliant les provocations. Alors ses gardes du corps doivent certainement être un peu sur les nerfs. Du coup, la boulette, ils ont balancé au sol une femme qui venait voir le rappeur à la sortie d'un magasin, risquant ainsi de remettre leur client devant les tribunaux...