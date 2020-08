Booba attaque à nouveau Kalash Criminel

Il se moque de sa cagoule...

Alors que le rappeur cagoulé a choisi le silence dans le clash qui l'oppose à Booba, le Duc, lui, a choisi de le provoquer jusqu'à le faire craquer à nouveau. Il s'est moqué de lui et de sa cagoule sur Instagram.

B2O a de la suite dans les idées. Après avoir attendu que la pandémie de coronavirus se calme un peu pour répondre aux lyrics de Kalash Criminel l'incriminant dans son titre sorti au printemps, "Pronostic", le rappeur de Boulogne a décidé que, maintenant qu'il était lancé, il n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, même si le cagoulé le plus célèbre de France n'a pas répondu à ses dernières attaques, il n'en a pas terminé avec lui et a poursuivi son entreprise de démolition.

Dans une vidéo postée sur Instagram, on voit B2O écouter son titre "R.A.S" tiré de son album "0.9" sorti en 2008. Or, "R.A.S" est aussi devenu un des gimmicks préférés de Kaalsh Criminel. Dans les commentaires, un internaute fait remarquer que le Sevranais doit être en sueur. Et là, Booba lâche cette punchline : “C‘est à cause de la cagoule en plein mois d’août ça. Imagine si c’est en bonne laine de lama du Pérou fréro ça doit tenir chaud de ouf”.