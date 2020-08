6ix9ine : Lil Durk "officialise" son clash

Plus d’ambiguïté possible.

Si jamais on avait encore un doute sur les paroles de Lil Durk dans son couplet sur le morceau de Drake, "Laugh Now Cry Later", il n'y a plus d'ambiguïté possible comme le rappeur de Chicago l'a confirmé sur une de ses dernières publications Instagram.

A la question : Lil Durk parle-t-il de 6ix9ine dans son passage sur le morceau de Drake, il y a répond lui-même par l'affirmative. Oui, quand il rappe : "Je suis dans les tranchées, détends-toi/Tu ne peux pas jouer ce petit garçon dans le club ? Parce que nous n’écoutons pas les rats", il fait bien allusion à Tekashi. Il n'a pas eu envie de laisser planer le doute plus longtemps comme vous pouvez le constater ci-dessous. On le voit hilare et sa légende est une partie de ses lyrics...