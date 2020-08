6ix9ine provoque les rappeurs de Los Angeles

Le troll refait des siennes.

C'est peu dire que le passage de 6ix9ine a Los Angeles ne se fait pas dans la sérénité. Menacé par The Game et Reason pour son hommage à Nispsey Hussle, il a vu Slim 400 s'écrire son dégoût à même la peau avec un tatouage "Fuck 69". Pourtant, le rappeur new-yorkais n'arrête pas son show, au contraire. Il a distribué de l'argent dans les rues et dans une de ses dernières vidéos sur Instagram, il tout simplement dit qu'il était chez lui, que Los Angeles était sa ville. La provocation de trop ?

Il a d'abord donné de l'argent à des SDF avec la légende suivante : "Dans les quartiers de Los Angeles, c'est ma ville, je l'aime et je prends soin de ses habitants". Il est peut-être sincère mais avec Tekashi, on ne peut pas s'empêcher de voir de la provocation partout et on pourrait y lire ce sous-entendu adressé aux rappeurs du cru : "vous ne faites rien pour eux..."