6ix9ine : Slim 400 à la haine dans la peau

Dans une vidéo partagée ce week-end sur les réseaux sociaux, Slim 400 a rappelé au monde entier à quel point il détestait 6ix9ine et à quelle point leur rivalité était profonde en montrant son nouveau tatouage.

Dans une interview, il a expliqué qu'il préférait être à Las Vegas plutôt qu'à LA en même temps que Tekashi et à quel point il n'a pas accepté son passage devant la fresque de Nipsey Hussle...

"Je suis ici à Vegas parce que les b*tches ne veulent pas être à Los Angeles. On ne t'aime pas mec. Et on te voir sur cette avenue. Sur le point de te faire frapper. Tu as de la chance d'être allé là-bas tôt comme tu le fais tout le temps. Tu as été tôt à Chicago, tu as été tôt à LA. S*lope, tu es une p*te. Et le plus grand chasseur de buzz de tous."