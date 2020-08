6ix9ine fait pleuvoir de l'argent dans les rues de Los Angeles

Pas du tout impressioné par les menaces de The Game et de Reason après son hommage à Nipsey Hussle, 6ix9ine continue sa virée dans les rues de Los Angeles. Et le troll professionnel poursuit son show puisqu'il a distribué de l'argent à des passants...

Si vous n'avez pas suivi, sachez que 6ix9ine désormais totalement libre de ses mouvements est actuellement à Los Angeles. Après s'être attiré la colère de beaucoup de rappeurs angelinos pour s'être recueilli devant une fresque murale représentant Nispsey Hussle alors que les deux se détestaient, Tekashi poursuit son show en donnant des billets à des passants des les rues de LA.

Dans la légende, il dit qu'il aime redonner à Los Angeles pour tout l'amour qu'il y reçoit. Mais, on le connaît, on sait que tout ça, c'est du show et surtout une stratégie de communication teintée de provocation. En faisant ce type d'esbroufe, il dit à ses détracteurs : "non seulement, je suis libre, mais je fais ce que je veux et les gens m'adorent". C'est une mise en scène évidemment mais qui correspond bien au caractère de 6ix9ine. Il se sent intouchable malgré une première alerte il y a peu dans les rues de New York. Même s'il est très bien entouré par une grosse force de sécurité, il joue avec le feu et rend fou de rage les rappeurs qui le détestent. On ne sait pas si ça va durer mais il faut bien admettre que ça marche, on n'a jamais autant parlé de lui que depuis sa libération et chacun de ses singles est un énorme succès. Jusqu'à quand ?