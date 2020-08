Doja Cat se moque du clash de Nas

Pris à partie par Nas dans le premier single de son projet avec Hit-Boy, "Ultra Black", Doja Cat n'a pas fait profil bas. Au contraire, elle a n'a pas hésité à répondre à cette attaque par le biais des réseaux sociaux en se moquant du rappeur new-yorkais et en faisant peu de cas de ses lyrics.

Dans "Ultra Black", Nas a écrit ces paroles :

“Sometimes I’m over-black, even my clothes are black/Cash Money with the white tee and the soldier rag/We goin’ ultra black, unapologetically black/The opposite of Doja Cat, Michael Blackson black.”