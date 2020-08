Hatik réalise son rêve !

Il a passé une journée au centre d'entraînement de l'OM !

Bien que né dans les Yvelines, Hatik est fan de l'Olympique de Marseille depuis son enfance. Cette semaine, il a pu réalisé le rêve de tout supporter en passant une journée au centre d'entraînement de l'OM.

Décidément, 2020 est l'année de tous les bonheurs pour Hatik. Avec l'incroyable succès de la série "Validé", il a vu ses chiffres s'envoler, que ce soit le streaming ou les vues sur YouTube. Tous ses projets "Chaise Pliante" ont reçu un très bon accueil de la part du public et de la critique. Même s'il est devenu une véritable star, il n'en garde pas moins un coeur d'enfant alors quand l'OM fait appel à lui pour un clip de soutien face au coronavirus, il répond présent pour le club qu'il supporte depuis son enfance. Mais quand il est carrément invité à passer une journée à la Commanderie avec les joueurs marseillais, le fan qui sommeille en lui se réveille comme vous pouvez le voir sur cette vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle de l'OM qui montre l'artiste de 28 ans au centre Robert Louis-Dreyfus.

Drapé dans un maillot de l'OM, le rappeur de Guyancourt ne cache pas sa joie et sa fierté d'être au sein des seins de l'Olympique de Marseille et se dit impressionné par la qualité de jeu proposée.

"Le jeu est ultra rapide, quand on voit des entraînements comme ça et les entraînements que nous on a l'habitude de voir en amateur, ça n'a rien à voir, c'est là que tu vois la différence."

Il a aussi son avis sur les joueurs comme l'attaquant argentin de l'OM, Dario Benedetto :

"C'est vrai que Dario Benedetto est bien costaud et je pense que c'est bien pour un numéro 9 d'être imposant".

Il partage ensuite un moment avec le champion du monde Florian Thauvin et on se demande qui a le plus de plaisir à rencontrer l'autre !

"Ça fait plaisir de le voir et de l'accueillir à la Commanderie" a confié le champion du monde 2018. "Un grand supporter de l'OM en plus donc il est dans la famille ! Team OM !"

Hatik, lui, veut "le meilleur pour l'OM" chaque année, particulièrement en cette saison où Marseille revient en Ligue des Champions. Si le club suit la même voie que lui, ça devrait aller !