Kanye West veut renouer avec Jay-Z

Chez Kanye West, c'est tout ou rien. Soit il est absent des réseaux sociaux pendant des mois, soit c'est message sur message. En ce moment, comme rien ne va dans sa vie, ni son couple, ni son projet de devenir président des Etats-Unis, forcément, il veut se rapprocher de ses amis. Parmi ces derniers, il y en a un qui lui manque plus que les autres, c'est Jay-Z. Et Ye l'a fait savoir via un message court mais éloquent.

Miss my bro ... real talk pic.twitter.com/qFS5HwYZxU — ye (@kanyewest) August 11, 2020

Après avoir fait des compliments à sa belle-mère, Kanye West a avoué que Jay-Z lui manquait et qu'il aimerait sans doute se réconcilier avec le rappeur new-yorkais d'autant que leur album commun "Watch The Throne" a fêté ses neuf ans le 8 août dernier. Depuis, rien ne va plus entre les deux superstars.

Ils se sont disputés en 2016 et ne sont jamais reparlé depuis, du moins publiquement. Lors d'une interview à Rap Radar en 2017, Hova avait expliqué les raisons de leur brouille : Kanye West a franchi la ligne lorsqu'il a mentionné sa femme et sa fille sur une scène de Sacramento.

"Pensez à la façon dont on en est arrivé là. Ce n'est même pas à propos de Kanye. Ce n'est pas vraiment le cas. [...] Je n'ai pas été blessé parce qu'il a parlé de moi mais parce qu'il a parlé de ma femme et de ma fille. Kanye est mon petit frère. Il a souvent parlé de moi et il a fait une chanson intitulée "Big Brother". Nous avons surmonté de plus gros problèmes mais tu ne peux pas y mettre ma famille. C'est un problème pour moi. Un vrai problème. Nous aurions pu en parler et le résoudre mais il a franchi la ligne. Je le connais. Il sait. Je sais qu'il sait parce que nous n'aurions jamais laissé autant d'espace lors de l'un de nos désaccords et nous en avons eu beaucoup."

Bien qu'on les ait vu ensemble au 50 ans de Diddy, le bromance entre Jay-Z et Kanye West n'a repris, c'est pourquoi Ye fait un appel du pied à son ancien frère...