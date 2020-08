6ix9ine blessé au bras durant son agression ?

Troll ou vérité ?

Il y a quelques jours, un homme réussissait à déjouer la sécurité qui entoure 6ix9ine et à s'en prendre au rappeur en pleine rue. Depuis, Tekashi a partagé des images de lui à l'hôpital se faisant soigner le bras. Il a ensuite parlé de cette blessure mais il semble qu'il y ait plusieurs versions...

En début de semaine, 6ix9ine a été pris à partie par un homme dans les rues de New York et a réussit à s'approcher du rappeur pourtant entouré par une imposante équipe de sécurité. Celle-ci a mis du temps à réagir avant de se battre avec l'homme qui accostait le rappeur aux cheveux colorés avec véhémence. Depuis, 69 a partagé une image de lui à l'hôpital en train de se faire soigner le bras. Il a évidemment tout de suite fait une vidéo de son passage aux urgences comme vous pouvez le voir ci-dessous, avec la légende, "Je me suis fait prendre en défaut dans les rues". Mais d'entrée, on sent l'ironie pointer son nez. Si vous suivez un peu l'actualité de 6ix9ine, vous savez que jamais il n'admettra un truc pareil et surtout, pourquoi attendre aussi longtemps avant de faire soigner ?

En gros, il nous explique que l'homme qui l'a agressé lui a cassé le bras. Il semble pourtant que la réalité soit tout autre et TMZ, qui certifie avoir parlé à 6ix9ine, a expliqué les véritables raisons de sa blessure.

Selon le rappeur, il était à l'intérieur de sa maison, descendant ses escaliers à 3 heures du matin jusqu'à sa cuisine lorsqu'il a accidentellement trébuché sur son bouledogue français. Alors qu'il tentait d'amortir sa chute, il s'est cogné à la rampe de l'escalier et s'est blessé. Ce n'est que le lendemain matin qu'il a ressenti une vive douleur et qu'il s'est rendu à l'hôpital où les radios ont montré qu'il s'était cassé un os à l'arrière du poignet. Il devra donc porter un plâtre pendant trois à cinq semaines.

Mais évidemment, cette explication ne plaisait pas à Tekashi qui préférait quelque chose de plus "thug" et qui continue à faire croire que l'agression dont il a été victime en début de semaine est la cause de son bras cassé. C'est en tout cas ce qu'il laisse entendre dans une autre publication Instagram dans laquelle il dit : "Je serai le roi de New York pour toujours et ça vous rend fou de me voir dehors tous les jours".

Même un bras cassé peut servir sa communication et le troll professionnel qu'est 6ix9ine n'allait certainement pas manquer l'occasion d'en rajouter... Se casser le bras en tombant dans l'escalier, c'est quand même moins "classe" que d'être blessé lors d'une agression...