CeeLo Green clashe Nicki Minaj, Cardi B et Megan Thee Stallion !

Il fait un prix de gros...

Dans une interview pour un média anglais, CeeLo Green s'en est pris aux trois rappeuses qui dominent actuellement le game, Cardi B, Megan Thee Stallion et Nicki Minaj. Il leur reproche d'être prêtes à tout pour un peu d'attention. En cause notamment les allusions sexuelles constantes chez les trois femmes.

Depuis sa sortie, "WAP", le featuring entre Cardi B et Megan Thee Stallion ne cesse de faire réagir. Il y a ceux qui sont choqués par la présence de Kylie Jenner dans la vidéo (?) et ceux qui sont choqués par les paroles sexuellement explicites de la chanson. Rappelons que "WAP" est l'acronyme de "Wet Ass Pussy", on vous laisse traduire mais normalement, vous avez compris...

Lors d'un entretien avec le magazine britannique Far Out CeeLoo Green est revenu sur le sujet et sa conclusion est sans appel. Pour lui, Nicki, Cardi et Meg ont désespérément besoin d'attention et usent de tous les moyens possibles pour en obtenir.

"Nous sommes des adultes. Mais il devrait y avoir un temps et une place pour le contenu pour adultes. En tant qu'artistes, nous devrions avoir une responsabilité. Les stéréotypes célébrés et perpétués finissent par faire de la perception une réalité. Cela a causé beaucoup de problèmes. [...] Nicki est un 'chef d'Etat', elle pourrait être efficace de bien d'autres manières, plus constructives, mais elle se sent désespérée. [...] L'attention est une drogue et la concurrence est bien présente. Cardi B et Megan Thee Stallion font plus ou moins les mêmes gestes salaces pour se mettre dans la même position. Je comprends, la femme indépendante et le contrôle, la féminité divine et l'expression sexuelle. Je conçoit ça, mais à quel prix ?"

N'allait pas croire que CeeLo Green est une exception. Il reflète la pensée de beaucoup de gens qui ont critiqué les deux interprètes de "WAP" pour le contenu à la fois du titre et de la vidéo, les accusant notamment d'être de mauvais exemples pour les petites filles.

Toujours est-il qu'à l'heure où ces lignes sont écrites, le clip de Cardi B et Megan Thee Stallion compte plus de 66 millions de vues et qu'il y a beaucoup de femmes qui approuvent leurs paroles et qui sont fières des deux chanteuses pour leur liberté, qu'elle soit artistique ou sexuelle.