J. Cole a une chance en NBA selon un ancien joueur

Et il lui donne quelques conseils.

Alors que les Detroit Pistons sont prêts à l'accueillir pour un essai en NBA si J. Cole décide vraiment de délaisser la musique pour le basket, Larry Sanders, ancien joueur de la grande ligue, notamment aux Milwaukee Bucks, pense qu'il a une chance réelle d'intégrer une équipe.

Rappelons que pour l'instant, le patron du label Dreamville ne s'est pas encore exprimé à ce sujet et que tout est parti d'une vidéo publicitaire pour Puma dans lequel on voit bien qu'il possède de bons skills. Master P qui avait, en son temps, fait le même pari, a raconté qu'après cette pub, Cole lui avait demandé des conseils afin de suivre son chemin. Depuis les rumeurs vont bon train et dimanche 9 août, TMZ a interviewé Larry Sanders, vétéran de NBA, qui donné franchement son sentiment sur les chances du rappeur.

"Je pense qu'il a une vraie chance. Je l'ai déjà vu au cercle pendant certains matchs, je sais qu'il prend le jeu au sérieux depuis qu'il est tout jeune et il a souvent rappé à ce sujet. Je pense que ça peut le faire et j'en suis ravi. On voit toujours des gars passer de la NBA à la musique, mais on ne voit personne faire le chemin inverse. Ce serait énorme qu'il réussissait à accomplir ça !"

Sanders lui a tout de même donné quelques conseils pour faciliter sa réussite.