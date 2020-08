6ix9ine agressé ! (vidéo)

6ix9ine gonna need some security that can actually fight pic.twitter.com/U393pFmF5v — GlockTopickz (@Glock_Topickz) August 10, 2020

Tout seul, cet homme a réussit à approcher le rappeur originaire de Brooklyn sans pour autant le malmener car la sécurité de 6ix9ine s'est rapidement ressaisie et s'est battue avec l'assaillant. Mais cet événement montre que Tekashi n'est peut-être pas aussi en sécurité qu'il veut bien le dire et le montrer. Que sa garde rapprochée a peut-être des trous et que quelqu'un de déterminé et d'armé, comme un membre des Nine Trey Bloods par exemple, pourrait finalement facilement s'en prendre à lui. De quoi mettre mal à la confiance du rappeur et l'inciter à plus de prudence ?