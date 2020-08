6ix9ine : ses fans insultés par King Von

Le succès de Tekashi ne passe pas bien.

Le succès de 6ix9ine a du mal à passer chez certains rappeurs qui ne rencontrent pas le même accueil que lui. C'est le cas de King Von qui traite tout simplement les fans de Tekashi de "b*tch" et de "h*es". On ne traduit pas, tout le monde a compris ?

King Von n'aime pas que 6ix9ine ait beaucoup d'auditeurs et rencontre un grand succès depuis sa sortie de prison et il ne se prive pas pour le dire. Le rappeur de Chicago n'y va pas par quatre chemins pour exprimer son dégoût et son amertume. Il l'a encore répété sur les réseaux sociaux il y a peu même si son post a été rapidement supprimé. Mais DJ Akademiks, toujours sur le coup et très proche de 6ix9ine a eu le temps d'en faire une capture d'écran...

King Von avait déjà fait des commentaires de ce type quant à l'attitude de Nicki Minaj et de sa collaboration avec 6ix9ine sur le titre "Trollz". Comme Boosie Badazz, il a du mal à accepter ce featuring. Mais là encore, le post a rapidement été supprimé, à croire qu'il a un peu de mal à assumer...

"Je connais tellement de mfs qui font n'importe quoi pour y arriver. Comme aller à l'encontre de son code et de sa morale."

King Von est de toute façon un habitué des jugements à l'emporte-pièce. En juillet, il s'en était déjà pris à YoungBoy NBA considérant que ce dernier n'était pas authentique et falsifiait son rap.

Quoi qu'il en soit, il est certain que le succès et le buzz qui entoure 6ix9ine malgré son passé de balance énerve beaucoup de monde te que le rappeur coloré ne fait rien pour changer son image, bien au contraire. Mais cela l'intéresse-t-il vraiment ? On en doute...