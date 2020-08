50 Cent et Rick Ross prêts à faire la paix ?

Décidément, il semble que l'été aient des vertus apaisantes sur le rap américain. Après Cardi B qui a reconnu la domination de Nicki Minaj, c'est au tour de 50 Cent et de Rick Ross d'être proches de mettre fin à leur clash qui dure pourtant depuis des années.

Pour une fois, c'est Fifty qui est à l'origine de la proposition de paix. Chose assez rare et étonnante puisque c'est souvent lui, troll s'il en est, qui dégaine rapidement pour se lancer dans un beef quelconque... Mais le producteur d'une nouvelle série "Black Mafia Family" a proposé que le titre du rappeur de Miami, "BMF" qui date de 2010, figure sur la bande-originale. "A un moment donné, je pense que "BMF" doit figurer dans la série", a-t-il dit.

Rick Ross n'est pas contre, mais il a admis que c'était quelque chose à laquelle il devait réfléchir. C'est tout cas ce qu'il a dit à Billboard lors d'une interview avant son Verzuz avec 2 Chainz. Et surtout, il a évidemment posé ses conditions...

"Si je lui tends la main, je vais en profiter. Je veux qu'il aille à Wingstop (une chaîne de fast food au poulet, ndlr) et qu'il prenne une photo de dix ailes au poivre et au citron. Et pendant qu'il y est, qu'il prenne aussi une photo avec une bouteille noire de Belaire (le champagne avec qui Rozay travaille, ndlr). S'il le fait et le publie, alors j'envisagerai de lui céder les droits de 'BMF' pour sa série."