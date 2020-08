Megan Thee Stallion est toujours traumatisée

Les conséquences de la fusillade dans laquelle elle a reçu deux balles dans le pied continuent de perturber la vie de Megan Thee Stallion. Lors d'une session live sur Instagram, elle a avoué que le peu de soutien qu'elle a reçu de ses amis l'avait gênée et qu'elle se sentait trahie.

Alors qu'elle cartonne avec Cardi B et le titre "Wap" qui fait toujours l'actualité, Megan Thee Stallion subit toujours le contrecoup de l'incident dans lequel elle a été impliquée en compagnie de Tory Lanez et Kylie Jenner. Elle en a encore gros sur le coeur et hier, elle a vidé son sac sur Instagram lors d'un live confession. En cause ? La trahison de ses amis qu'elle n'accepte pas.

"Je me sentais vraiment folle. Je me suis dit, pourquoi me suis-je fait tirer dessus? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'était insensé. C'était dingue. Et j'ai l'impression que certaines personnes pensent que c'est drôle, et j'ai l'impression que certaines personnes pensent que c'est une blague, et j'ai l'impression que certaines personnes le disent pour m'atteindre. Mais je n’ai pas honte de qui je suis, je n’ai pas honte de ce que j’ai vécu et je n’ai pas peur de dire quoi que ce soit. Ce n’est pas marrant. Je ne comprends pas. Je me suis juste senti trahi par un ami. Je me suis senti trahi par tous mes amis. Je me suis senti très choquée. J'ai eu très peur."