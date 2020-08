6ix9ine traite Rich The Kid de balance

C'est reparti pour un tour !

6ix9ine n'aime pas Rich The Kid et cette animosité est réciproque. Alors dès que l'un peut glisser un tacle à l'autre, les deux rappeurs ne se privent pas. Dernier épisode en date ? Tekashi traite Rich de balance, preuve à l'appui, et publie une photo de lui discutant des policiers...

On le sait, 6ix9ine n'aime pas qu'on le traite de balance, même s'il n'a rien fait pour que ça n'arrive pas. Alors, dès qu'il a la possibilité de "partager" ce titre avec un autre rappeur, il ne se prive pas et y prend même un certain plaisir. Et quand il s'agit d'un de ses plus féroces ennemis, il y prend encore plus de plaisir. C'est pourquoi il a mis en ligne une photo de Rich The Kid sur laquelle on le voit discuter avec des membres des forces de l'ordre. Un bon moyen de le placer lui aussi dans la catégorie des snitchs...