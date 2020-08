Quand 6ix9ine prend un bain de foule...

Tekashi est toujours aussi populaire.

Depuis qu'il est libre, 6ix9ine ne se prive de rien. On l'a notamment vu tourner un clip dans les rues de Brooklyn ou aller faire des courses dans un centre commercial du New Jersey. Même s'il est entouré d'une armada, le rappeur aux cheveux multicolores ne reste pas cloitré chez lui par crainte d'une action de représailles des Nine Trey Bloods qu'il a balancé. La preuve, il vient de s'offrir un bain de foule dans les rues de New York où il a pu mesurer que, malgré son statut de snitch, il était toujours aussi aimé par les fans.

6ix9ine se moque des menaces qui pèsent sur lui. Il est libre et il compte bien en profiter pour vivre presque comme avant. C'est sans doute pourquoi on le voit chaque jour dans un lieu public différent. Mercredi 5 août, il était dans les rues de New York improvisant une séance photo avec des fans, jouant au football ou distribuant de l'argent dans la rue. Alors que beaucoup craignent encore pour sa vie, il défie ouvertement les membres de son ancien gang des Nine Trey Bloods. Hier, il a notamment expliqué sous une vidéo qu'il "avait entendu dire que New York était dangereuse" alors qu'il était sollicité pour prendre des photos et signer des autographes.