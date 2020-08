6ix9ine : son impressionnante sécurité

Menacé, Tekashi ne prend pas de risques.

Même s'il n'est plus assigné à résidence, 6ix9ine devrait quand même prendre le minimum de risques. Son statut de balance ne plaît à tout le monde et surtout les membres de son ancien gang des Nine Trey Bloods pourraient bien avoir envie de se venger. Mais, évidemment, le rappeur aux cheveux colorés ne fait jamais rien comme tout le monde. Alors, après avoir tourné un clip dans son quartier de Brooklyn, il est sorti dans un mall du New Jersey, bien entouré il est vrai, par une armada de gardes du corps.

Soit il a vraiment confiance en eux, soit il ne doute de rien, mais 6ix9ine s'est donc rendu dans un centre commercial Westfield Garden State Plaza à Paramus, New Jersey entouré d'une véritable armée. Un déplacement qui n'est pas du tout passé inaperçu...