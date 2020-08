Maes : sa GAV de luxe !

Le rappeur prend la pose avec des policiers.

Nul doute que le statut de Maes a changé. Il y a quelques années, quand il était placé en garde-à-vue, cela devait certainement moins bien se passer que lors de son dernier passage au commissariat, comme il le montre lui-même dans sa story Instagram dans laquelle on le voit prendre le pose avec des fans portant l'uniforme alors qu'il a pourtant été de nouveau mis en GAV.

S'il a posé avec des policiers alors qu'il était au commissariat, on ne sait pas pourquoi le rappeur de Sevran a été placé en garde-à-vue. On sait juste qu'il avait rendez-vous au tribunal de Paris avec son avocate, sans doute pour une ancienne affaire, et qu'à l'issue de son passage au tribunal, il aurait rejoint les locaux de la police pour être mis en GAV. Même si cela n'a pas dû être un bon moment à passer, Maes a gardé le sourire et s'est prêté à toutes les photos que lui ont demandé ses fans en uniforme. Une nouveauté sans doute pour le rappeur qui a pu mesurer à quel point il était devenu populaire, y compris au sein des forces de police...

S'il a connu la prison et un passage à Fleury-Mérogis pour trafic de drogue, Maes est aujourd'hui un grand nom du rap français et n'a plus besoin d'aller sur le terrain pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille. Rappelons-nous que son dernier projet, "Les derniers salopards" est disque de platine et que c'est déjà la deuxième fois que le rappeur de Sevran Beaudottes obtient cette récompense durant sa jeune carrière. Il faut croire que son succès a aussi fait plaisir à quelques membres des forces de l'ordre !