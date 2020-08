6ix9ine bientôt papa ?

Alors que 6ix9ine vient tout juste d'être officiellement libéré et qu'il a fêté ça avec un tout nouveau clip tourné dans les rues de son hood à Brooklyn, "Punani", on vient aussi d'apprendre qu'il allait bientôt être de nouveau papa. Sa fiancée, Jade, a en effet annoncé qu'elle était enceinte. Un bonheur n'arrive jamais seul.

6ix9ine a déjà une fille dont il s'occupe peu si on en croit sa baby mama. Cela ne semble pas l'avoir freiné et alors qu'il vient tout juste d'être officiellement libéré, sa compagne vient d'annoncer une autre bonne nouvelle : elle attend un bébé ! C'est du moins ce qu'elle explique dans son dernier post Instagram.

Jade et 6ix9ine sont ensemble depuis 2018 et elle l'a attendu alors que le rappeur était sous les verrous. Elle l'a aussi soutenu quand il a pris la décision de balancer les membres de son ancien gang des Nine Trey Bloods tout comme elle est restée avec lui quand il a été assigné à résidence ces derniers mois. Si cela ne suffisait pas comme preuve d'amour, elle s'est aussi fait tatouer le nom et le visage de son cher et tendre sur le corps durant son incarcération. Si ce n'est pas une preuve d'amour ça !

6ix9ine n'a pour l'instant pas réagit à cette annonce, on attendra donc une déclaration officielle qui pourrait ne pas tarder si on en croit les médias américains.

Raison de plus pour le rappeur aux cheveux multicolores de faire attention à sa sécurité. Menacé par les Bloods depuis qu'il les a tous dénoncés pour obtenir une remise de peine, il sait que la fin de sa protection policière et sa remise en liberté "officielle" n'est pas sans danger. Alors, il a pris les mesures qui s'imposent pour s'assurer de rester en vie, d'autant plus s'il attend un enfant.

Lors d'un live sur Instagram, il a d'ailleurs défendu son utilisation d'une sécurité accrue arguant que Nipsey Hussle, Pop Smoke ou encore XXXTentacion ne seraient pas morts s'ils avaient été entourés par une équipe de gardes du corps.

"Quel est le problème avec la sécurité ? Le hip-hop n'aime pas la sécurité mais le hip-hop aime Nipsey Hussle, le hip-hop aime Pop Smoke, le hip-hop aime XXX. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous aimez vraiment votre rappeur préféré, aimez aussi la sécurité. Parce qu'avec, votre rappeur préféré aurait été encore là aujourd'hui. X était mon ami et il m'a dit : 'yo, prends une sécurité".

Ce n'était pas certainement pas pour les mêmes raisons, mais s'il devient papa, il a sans doute envie de profiter de son bébé...