Snoop Dogg rappelle son amour pour Eminem.

Et éteint la polémique.

Snoop Dogg a lancé un énorme débat sur les réseaux sociaux en laissant Eminem hors de son top 10 des rappeurs qui ont marqué l'histoire lorsque la question lui a été posée un peu plus tôt dans la semaine lors de l'émission "Breakfast Club". Devant le tollé provoqué par ses propos, même si on peut comprendre les raisons de son choix, question de génération aussi sans doute, le chien de Long Beach a tenu à rappeler que le Detroiter était son frère et qu'il lui vouait un amour non feint.

Le D-O-Double-G l'a prouvé sur Instagram en postant une photo des deux rappeurs qui montrent parfaitement le respect qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Et si jamais ce n'était pas assez claire, la légende enfonce le clou.

Il fallait au moins ça après son interview et ses propos qui ont pu provoqué une certaine incompréhension.

"Eminem ? Le grand espoir blanc ? Les rappeurs blancs n'avaient aucun respect dans le rap. Aucun. Dre a probablement mis Eminem dans la position où il pourrait être considéré comme l'un des 10 meilleurs rappeurs de tous les temps. Mais, je ne pense pas, le game donne l’impression qu’il fait partie du Top 10 des paroliers et tout ce qui va avec, mais c’est simplement parce qu’il est avec le Dr Dre et que Dre l’a aidé à être le meilleur Eminem possible."

Il avait ensuite ajouté qu'il y avait bien d'autres noms qui pouvaient être cités avec celui du rappeur de Detroit.

"Il y a des n***** dans les années 80 avec lesquels il ne peut pas rivaliser. Comme Rakim, Big Daddy Kane, KRS-One, LL Cool J, je continue ? Comme Ice Cube. Tu me comprends ? Je n’ai pas le temps de jouer avec ça, c'est tout. Il a fait le maximum. C’est l’un de mes gars, c’est l’un de mes frères. Il a fait beaucoup de choses. Mais quand il s'agit du hip-hop dont je ne peux pas me passer, je peux vivre sans ça. "

Snoop a fait "scandale" mais ses arguments sont recevables. Et puis, il rappelle aussi qu'Eminem reste son frère. Il l'a prouvé une nouvelle fois en éteignant l'incendie. Beaucoup de bruit pour rien peut-être non ?