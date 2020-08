6ix9ine fête sa liberté avec le clip d'un titre inédit "Punani"

Une vidéo tournée à Brooklyn !

6ix9ine est officiellement libre. Depuis le 1er août, le rappeur aux cheveux colorés n'est plus sous bracelet électronique et n'est plus assigné à résidence. Il est donc libre de ses mouvements. Pour fêter cette nouvelle situation, Tekashi a donc livré un nouveau morceau et un nouveau clip tourné dans les rues de New York, "Punani".

Depuis sa libération pour raisons de santé et suite à la pandémie de coronavirus, 6ix9ine était assigné à résidence le temps de terminer sa peine. Celle-ci a pris fin ce samedi 1er août. Le rappeur originaire de Brooklyn a donc immédiatement pris la direction de la Grosse Pomme afin de filmer le clip de son nouveau morceau, "Punani" alors que toutes ses dernières vidéos ont été tournées sur son lieu de vie. Et c'est justement dans son quartier natal de Brooklyn que le rappeur aux cheveux multicolores nous entraîne pour ce nouveau visuel. Toujours dans la discrétion, il a vu les choses en grand avec beaucoup de ses amis, quelques jeunes femmes très sexy et des grosses cylindrées, le tout pour un titre assez rythmé qui résume bien, finalement, son univers.

6ix9ine s'est réjouit de pouvoir enfin sortir de chez lui et d'arpenter les rues de son quartier même s'il sait que sa sécurité risque d'être un problème et qu'il doit continuer à faire attention car il n'est plus protégé par les autorités désormais.