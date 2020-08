Hatik met les choses au clair

Hatik s'exprime sur Snapchat et met les points sur les "I".

Le succès apporte souvent la critique et aussi la jalousie et c'est quelque chose de Hatik connaît depuis l'explosion de la série "Validé". En effet, même s'il faisait de la musique avant et qu'il était déjà célèbre, son rôle dans la série l'a d'autant plus propulsé sous les projecteurs. Grâce à ça, le rappeur du 78 a vu les chiffres des ventes de son projet s'envoler et son tube "Angela" ne quitte plus nos oreilles.

Cependant, il reste victime de critiques sur les réseaux sociaux. De ce fait, Hatik s'est exprimé ce samedi 1er août sur son compte Snapchat et il remet les choses au clair. Sur un fond noir, il écrit : "Quelques faits : À 18 ans j'lâchais des milliers d'euros dans du studio, du matos ou des featurings US que je rêvais de faire. Entre mes 18 et mes 26 ans j'ai taffé, souvent 2-3 tafs en même temps dès que je pouvais à côté des cours. J'ai jamais rien demandé à aucun grand pour réussir. AUCUN. J'faisais du son et j'avais un nom avant Validé, j'ferai du son et j'aurai un nom après Validé. À 28 ans j'm'apprête à partir pour la première fois de ma vie en vacances. Bref, j'ai jamais eu besoin de personne pour croire en moi, hamdoulah ça marche y'a beaucoup de monde derrière mais demain j'peux redescendre et y'aura plus personne, y'a que le taf qui permettra de rester. En attendant, personne mangera mon pain sauf si je décide d'en donner et ÇA, ça se mérite. Bonne journée à vous, love."

Après ces quelques mots, Hatik se filme à bord d'un avion avec ses potes, prêt à décoller pour ses premières vacances et revenir en force à la rentrée. L'année 2020 a été remplie pour le rappeur, la saison 2 de la série "Validé" est en préparation, mais il ne sera plus dans le casting, surtout si on considère la fin de la saison 1.