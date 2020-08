6ix9ine libre dans moins de 24h, il craint pour sa vie

6ix9ine sera officiellement libre dans quelques heures, mais il craint pour sa vie...

Le jour-j est arrivé ! Ce dimanche 2 août, 6ix9ine sera officiellement libre et sortira de sa résidence surveillée. Placé dans cette maison depuis avril dernier à cause du COVID-19, le rappeur ne pouvait pas en sortir l'obligeant à enregistrer ses musiques et tourner ses clips depuis chez lui.

Mais dès demain, tout cela fera partie du passé, car l'assignation à résidence de Tekashi prend fin et pour l'occasion, il tente de se faire discret. En effet, en vue de cette libération, 6ix9ine a déserté les réseaux sociaux depuis plusieurs jours sous les conseils de ses avocats afin de ne pas être repéré bêtement. De plus, il prépare sa sécurité minutieusement et a embauché 22 gardes du corps armés et 5 véhicules pare-balles pour assurer ses déplacements. La "snitch", comme beaucoup le surnomment, a bien l'intention de s'afficher dans les rues de New-York et n'a pas prévu de déménager ou bien de s'exiler dans un autre pays pour le moment, d'autant plus qu'il doit demander une autorisation pour le faire.

Cependant, les représailles du gang qu'il a trahi demeurent et c'est quelque chose qui inquiète beaucoup son entourage. 6ix9ine est encore contraint d'effectuer 300 heures de travaux d'intérêt général, ce qui pourrait davantage mettre sa vie en danger. Selon le média américain TMZ, l'avocat du rappeur a exigé qu'il soit placé dans un établissement sécurisé pour effectuer ces heures obligatoires.

En attendant, l'heure tourne jusqu'à sa libération...Les policiers se sont rendus chez lui ce matin, samedi 1er août, afin de lui retirer son bracelet électronique à la cheville. Bientôt, il mettra le pied dehors.