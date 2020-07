Snoop Dogg : Eminem n'est pas dans son top 10 des meilleurs rappeurs

Eminem dans le top 10 des meilleurs rappeurs de tous les temps ? Pas pour Snoop Dogg...

Snoop Dogg a accordée une interview à l'émission The Breakfast Club dans laquelle ils ont abordé beaucoup de sujets. De la controverse sur Gayle King, aux récents excès de Kanye West sur Twitter en passant par sa battle Verzuz contre DMX la semaine dernière, tout y est passé.

Mais lorsque le sujet Dr Dre est arrivé, la conversation a évolué et ils ont finalement parlé d'Eminem, qui, pour lui, ne figure même pas sur sa liste des 10 plus grands rappeurs de tous les temps : "Eminem ? Le grand espoir blanc ? Les rappeurs blancs n'avaient aucun respect dans le rap. Aucun. Dre a probablement mis Eminem dans la position où il pourrait être considéré comme l'un des 10 meilleurs rappeurs de tous les temps. Mais, je ne pense pas, le game donne l’impression qu’il fait partie du Top 10 des paroliers et tout ce qui va avec, mais c’est simplement parce qu’il est avec le Dr Dre et que Dre l’a aidé à être le meilleur Eminem possible." Lorsqu'on lui demande pourquoi Em ne faisait pas partie de son Top 10, Snoop a répond : "Parce qu'il y a des n***** dans les années 80 avec lesquels il ne peut pas rivaliser. Comme Rakim, Big Daddy Kane, KRS-One, LL Cool J, je continue ? Comme Ice Cube. Tu me comprends ? Je n’ai pas le temps de jouer avec ça, c'est tout. Il a fait le maximum. C’est l’un de mes gars, c’est l’un de mes frères. Il a fait beaucoup de choses. Mais quand il s'agit du Hip Hop dont je ne peux pas me passer, je peux vivre sans ça. " Snoop précise donc qu'il respecte l'artiste mais qu'Eminem n'est pas l'artiste qu'il écoute forcément et qui le fait le plus kiffer dans le hip hop.