Le rappeur JNR se fait piéger par Greg Guillotin

JNR se fait piéger dans l'émission de Greg Guillotin !

Pour cette troisième saison de l'émission "Le Pire Stagiaire" en caméra cachée de Greg Guillotin, le comédien s'est amusé à piéger un installateur d'alarmes, une médecin et un rappeur ! Le rappeur choisi pour ce gros prank est JNR, orginiraire du nord de la France, qui rappe depuis 4 ans.

Le comédien joue le rôle de Louis, un jeune homme entretenu par la richesse colossal de son père qui passe son temps à dénigrer les jeunes de cités et rabaisser le rap. Face aux propos de l'acteur, JNR garde son calme et se montre très respectueux tout au long du tournage. Certains passages, déjà cultes, font le buzz sur les réseaux sociaux. On peut y voir Greg qui tente par tous les moyens de pousser le rappeur à bout, il y parvient parfois et les spectateurs sont conquis par le personnage de JNR ainsi que sa simplicité. De plus, Jacky Brown, membre du groupe Nèg' Marrons, fait aussi une apparition pour apporter son soutien au jeune rappeur.

L'épisode de caméra cachée est sorti le 29 juillet vers 17 heures et compte déjà 3,5 millions de vues en moins de 24 heures. Vraie tribune pour le rappeur qui ne vit de son art pour le moment, ses réactions face aux blagues du comédien amusent tout le monde. D'ailleurs, JNR voit son nombre de followers exploser depuis la sortie de l'épisode. En effet, alors peu connu il y a seulement quelques heures, il atteint presque les 100 000 followers sur Instagram.

Très amusé par ce piège tendu par sa bande de potes ainsi que Greg Guillotin et son équipe, le rappeur a même gardé des séquences du tournage pour les inclure dans son clip "À la tess". Visiblement soutenu par Gradur originare de Roubaix, il a aussi dévoilé le clip de "Kush Drill" en featuring avec lui.

Voici l'épisode ici :