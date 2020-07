RIP Malik B.

Malik B, membre de The Roots, est décédé à l'âge de 47 ans. Le groupe de Philadelphie composé de Black Thought et Questlove a confirmé la mort de Malik B sur leur compte Twitter ce 29 juillet 2020 : "C'est avec grand regrès que nous communiquons le décès de notre frère et membre des Roots depuis longtemps, Malik Abdul Basit. Qu'on se souvienne de son implication dans l'Islam et l'innovation qu'il a apportée en tant qu'un des meilleurs MC de tous les temps. Nous vous demandons du respect pour sa famille pour cette période de deuil."

Tandis que les causes de sa mort n'ont pas été révélées, les hommages s'enchaînent sur les réseaux sociaux, notamment celui de Black Thought sur son compte Instagram. Il écrit : "Nous nous sommes fait un nom et avons pavé notre chemin ensemble là où il n'y en avait pas. Nous avons ressuscité une ville de ses cendres, l'avons porté sur nos dos et l'avons appelé Illadelph. Dans une compétition amicale avec toi dès le premier jour, j'ai toujours eu l'impression de ne posséder qu'une fraction de ton véritable don et potentiel. Ta dureté a influencé et fait la mienne et tu a su la libérer dans l'univers pour devenir une loi poétique, faisant de la langue anglaise ta p***. J'ai toujours voulu te changer, pour raffiner en quelque sorte ta vision et te faire voir qu'il y avait beaucoup plus d'options que la rue, mais j'ai réalisé que toi et la rue ne faisiez qu'un...et qu'il n'y avait aucun moyen de séparer un homme de sa vraie nature."

Malik B et Leonard "Hub" Hubbard ont joint le groupe avant la sortie de leur premier album en 1993. En tout, ils ont sorti 4 projets : "Organix", "Do You Want More?!!!??!", "Illadelph Halflife" et "Things Fall Apart".

En 1999, Malik B s'est lancé dans une carrière solo, cependant, il apparaît quand même dans les projets de The Roots en intitulés "Game Theory" et "Rising Down" sortis respectivement en 2006 et 2008.