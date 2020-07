Jeezy et Gucci Mane : une réconciliation possible ?

La fin du clash entre Jeezy et Gucci Mane serait-elle proche ?

On dirait bien que T.I. souhaite que les deux rappeurs d'Atlanta se réconcilient...En effet, Jeezy était l'invité sur le podcast ExpediTlousy de Tip et ils ont fini par évoquer sa querelle de longue date avec Gucci Mane. T.I. lui a demandé ce qu'il fallait faire pour que ce clash prenne fin et Jeezy répond : "J'ai juste l'impression que ça doit être l'une de ces conversations mafieuses. Ce que j’ai appris au fil des années dans ce p***** de business. Les gens qui sont allés à Yale font encore des affaires avec ceux qui sont allés à Harvard. Il faudrait donc une de ces vraies conversations, ça fait des décennies."

De plus, Tip a parlé de la théorie selon laquelle Gucci garderait ses distances avec lui parce qu'il était plus proche de Jeezy. Il déclare que si les trois stars d'Atlanta collaboraient, ce serait un grand pas pour la trap. Selon lui, Guwop a sa part d'histoire dans la trap et on ne peut pas le laisser de côté.

Le beef de Gucci et Jeezy date de 2005, date à laquelle ils ont enregistré leur première collaboration sur "Icy". À l'époque, Jeezy souhaitait que la chanson figure sur son premier album, "Let’s Get It : Thug Motivation 101", mais La Flare l’a utilisée pour son premier album indépendant, "Trap House". Jeezy a également affirmé qu'il n'avait jamais été payé pour le morceau puis il a balancé "Stay Strapped", un diss track contre Gucci Mane. Celui-ci avait répondu avec "Round One", dans lequel il dit très clairement qu'il a un problème avec Jeezy. Ce clash est parti très loin pendant les mois et années qui ont suivi, conduisant Guwop derrière les barreaux.