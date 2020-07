Megan Thee Stallion en larmes : sa version des faits

Megan Thee Stallion livre sa version des faits pendant un live Instagram...

Megan Thee Stallion s'est exprimée dans un live Instagram ce lundi 27 juillet et elle a évoqué en larmes l'incident de la fusillade impliquant Tory Lanez.

La rappeuse, encore traumatisée, raconte qu'elle s'est faite tirer dessus après un dispute et elle en profite pour remercier ceux qui la soutiennent : "Je vois beaucoup de gens raconter et inventer des histoires et toutes ces autres merdes loufoques. Mais je vois aussi beaucoup de gens qui ont été très gentils et qui m'envoient leurs prières et j'apprécie vraiment. J'ai vu des Hotties faire beaucoup de choses comme écrire des lettres sur Tumblr et m'écrire des messages et je veux juste vous dire merci beaucoup parce que vous avez vraiment été ceux qui m'ont aidé à traverser ça."

Tandis que plusieurs versions des événements de cette soirée ont émergé sur les réseaux sociaux, Megan rétablit les choses : "J'ai reçu une balle dans les deux pieds et j'ai dû subir une intervention chirurgicale pour retirer les balles. C'était super effrayant…C'était la pire expérience de ma vie et ce n'est pas drôle. Il n’y a pas de quoi plaisanter." De plus, beaucoup ont raconté que la rappeuse aurait "botté les fesses" de Tory Lanez, le poussant à bout. Concernant cette version, elle rétorque : "Je n’ai mis la main sur personne. Je ne méritais pas de me faire tirer dessus. Je n'ai pas fait de la merde." Alors que les larmes commencent à couler en plein live Instagram, Megan ajoute : "Ce n’est pas que je protégeais qui que ce soit, je n’étais tout simplement pas prête à parler de ça. Ce n’est pas le genre du sujet qui donne envie de se rendre sur Internet et en parler. Et c’est un gros problème, vous passez toute votre vie sur Instagram et Twitter et vous en faites un p***** de journal. Ce n'est pas moi."

Meg, qui a été la cible de blagues sur Internet pendant des jours, s'est également adressée à ceux qui se moquaient d'elle : "Et si ta petite soeur se faisait tirer dessus ou si ta petite amie se faisait tirer dessus ? Et si ton meilleur ami se faisait tirer dessus ? Seriez-vous là à faire des blagues ou voudriez-vous que le monde entier s'arrête et se sente désolé pour vous ? Je ne m'attends à ce qu'aucun de vous se sentent désolé pour moi, mais c'est juste une question de respect."

Enfin, elle parle de sa maman, décédée en 2019 et conseille à ses fans de s'entourer des bonnes personnes, ce qui peut être une pique contre Tory Lanez qui s'en est pris à elle.