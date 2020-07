Bobby Shmurda : bientôt sa sortie de prison ?

Bobby Shmurda a beaucoup de projets après sa sortie de prison.

Les plans de Bobby Shmurda pour sa vie après la prison commencent à se préciser. Le rappeur, derrière les barreaux depuis 2016, veut se concentrer sur la musique et sensibiliser les jeunes à la possibilité de mener une vie meilleure.

Cependant, tous ces projets de vie reposent sur une seule chose : son audience de libération conditionnelle.

En effet, Leslie Pollard, la mère du rappeur, s'est confiée à TMZ et a expliqué que son fils va se mettre à fond dans la musique et éviter les ennuis. Il souhaite démontrer cette volonté devant la commission des libérations conditionnelles le mois prochain. De plus, selon elle, Bobby Shmurda a beaucoup écrit durant son séjour en prison et il envisage d'enregistrer sous Epic Records, le label qui l'a signé. Avec le morceau "Hot N*gga", le rappeur avait connu un très gros succès. En plus de ce projet musical, Bobby prévoit également de produire un documentaire sur sa vie, qui, il l'espère, sera utilisé comme outil éducatif pour les jeunes en difficulté.

Afin d'aider ces jeunes, le rappeur souhaite pouvoir leur rendre visite, passer du temps avec eux et raconter son histoire afin qu'ils évitent de suivre son chemin et de commettre les erreurs qui l'ont conduit à passer plusieurs années derrière les barreaux.

En prison pour possession d'armes à feu, il a été condamné à 7 ans de prison et 5 ans de sursis. Il ne reste plus que quelques semaines au rappeur avant son audience et il croise les doigts. Sa mère, qui lui rendait visite régulièrement, dit que Bobby reste optimiste.