Kanye West s'excuse publiquement après ses excès

Kanye West adresse ses excuses publiquement à sa femme après tous ses excès.

Cette semaine a été marquée par les excès de Kanye West...Entre son premier meeting en larmes, tous ses tweets supprimés où il s'en prend au clan Kardashian et annonce qu'il aimerait divorcer de Kim, son état de santé mentale a réellement inquiété ses proches et ses fans. Après être restée silencieuse, Kim avait finalement pris la parole dans un long post publié dans sa story Instagram afin de soutenir son mari atteint de bipolarité.

Kanye, toujours en direct de son ranch dans le Wyoming semble plutôt se pencher sur sa musique, refuser l'aide que sa femme lui propose et il reste persuadé qu'il peut toujours prétendre à la Présidence des États-Unis.

Cependant, on dirait bien que Ye ait beaucoup réfléchi à ses agissements, car il a finalement publié un message d'excuses dédié à sa Kim Kardashian sur son compte Twitter : "J'aimerais m'excuser auprès de ma femme Kim pour avoir affiché quelque chose de privé. Je ne l'ai pas protégé comme elle m'a protégé. Kim, je sais que je t'ai blessé. S'il te plaît pardonne-moi. Merci d'être toujours là pour moi."

Enfin, son album "DONDA", qui devait sortir le vendredi 24 juillet, n'est jamais sorti et ça n'a pas vraiment choqué les fans du rappeur. Il poursuit quand même avec ce projet et a dévoilé la cover de l'album sur ses réseaux sociaux.

De plus, toujours plein d'idées, il propose dans un autre tweet que Jay-Z ouvre chacun de ses albums et des albums de Rihanna, un peu comme Lil Wayne ferait pour Drake et Nicki Minaj.