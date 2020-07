Megan Thee Stallion : blessée par Tory Lanez à cause de Kylie Jenner ?

Kylie Jenner est-elle derrière la dispute entre Megan Thee Stallion et Tory Lanez ?

Alors que Megan Thee Stallion est toujours traumatisée par sa soirée avec Tory Lanez, l'histoire derrière cette dispute qui a conduit Tory à lui tirer dessus n'est toujours pas claire. Premièrement, le rapport de l'hôpital où la rappeuse a été admise affirme que celle-ci était pieds nus dans la voiture et qu'elle ignorait totalement qu'elle s'était faite tirer dessus. Megan avance avoir entendu un gros bruit puis ressenti une grande douleur dans ses deux pieds.

La vraie question est pourquoi Tory Lanez aurait-il tiré sur Megan Thee Stallion ? Le journaliste Adam22 semble avoir une explication bien claire : ils se sont disputés à cause de Kylie Jenner. En effet, selon des sources proches de lui, les coups de feu ont été tirés après un clash et Megan était en train de botter les fesses de Tory car il donnait trop d'attention à Kylie pendant la soirée. Il déclare : "La version que j'ai reçue de sources sûres est que Megan et Tory sont ensemble. Ils s'amusent. Ils vont à une fête dans une maison, Kylie Jenner est là. J'ai entendu, selon les gens à qui tu vas demander, que Tory était trop proche de Kylie ou bien que Kylie était trop proche de Tory. Peu importe, Megan n'a pas du tout apprécié, peut-être qu'à ce moment de sa carrière, elle a un fort égo et elle a confiance en elle donc elle ne veut pas avoir affaire avec le manque de respect. Megan lui a botté le cul. Ils ont commencé à se disputer violemment. J'ai entendu dire qu'elle a été très violente avec lui, c'était chaud."



Pour le moment, aucun des principaux intéressés dans cette histoire ne s'est exprimé sur cette théorie apparemment sourcée d'Adam22. Megan Thee Stallion, toujours traumatisée des balles qu'elle a reçu, s'en est déjà prise à ceux qui rigolent de cette histoire et reçoit le soutien d'autres artistes comme Wale, par exemple. Quant à Tory Lanez, il doit être jugé pour possession d'arme à feu le 13 octobre prochain.