Sadek prend la défense d'Aya Nakamura

Aya Nakamura soutenue par Sadek qui prend sa défense sur Twitter !

Comme on vous le disez dans un autre article, Aya Nakamura est l'artiste française la plus écoutée dans le monde entier. Elle cumule plus de 12 millions d'auditeurs par mois sur Spotify et écrase donc même des stars américaines comme Offset ou bien les artistes français comme Booba et PNL.

Cependant, la chanteuse s'est faite critiquée par Jérome de Verdière, animateur sur "La revue de presse" sur Paris Première. Celui-ci a publié sur son compte Twitter un extrait des paroles du nouveau titre "Jolie Nana" et écrit en légende : "Je viens de lire les paroles de la dernière chanson d'Aya Nakamura...À côté, David et Jonathan, c'était le frères Goncourt !"

C'est à ce moment que la jolie Aya a reçu le soutien de Sadek qui ne s'est pas gêné pour répondre à l'animateur : "Elle a jamais eu la prétention d’être une artiste littéraire, mais ça reste la chanteuse FRANÇAISE la plus écoutée dans le monde à l’heure actuelle. Et tu vas rien faire et tu vas rien dire. Bonne journée chacal." Le rappeur du 93, qui n'a pourtant jamais collaboré avec la chanteuse se montre fière que cette place d'artiste française la plus écoutée au monde lui revienne et n'hésite pas à la défendre.



Pour le moment, Aya Nakamura n'a pas réagi aux propos de Jérome de Verdière. D'ailleurs, son avis n'a pas empêché à "Jolie Nana" d'atteindre la première place du classement sur Apple Music en moins de 24 heures et de cumuler presque 500 000 streams en une seule journée. Quant au clip, il compte déjà presque 7 millions de vues en une semaine.