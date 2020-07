MHD s'exprime pour la première fois depuis sa sortie de prison

MHD s'est exprimé pour la première fois sur son compte Twitter.

Remis en liberté le 17 juillet dernier, MHD s'est fait plutôt discret durant cette semaine. Bien que quelques images du rappeur aient tourné sur les réseaux sociaux après sa sortie de prison, notamment les retrouvailles avec sa famille, il était resté silencieux jusqu'à présent. Le rappeur vient de briser le silence sur son compte Twitter pour la première fois depuis janvier 2019.

Dans un post, il adresse un message clair : "Pour éteindre toute fausse information, je confirme que la cour d’appel a enfin accepté ma mise en liberté. Je ne m’exprimerai pas sur le dossier et continuerai à me battre pour démontrer mon innocence. Je remercie mes avocats Elise Arfi et Antoine Vey & mes proches pour leur soutien."

Avec ces mots, MHD met un point final à son retour possible en détention. En effet, le parquet ayant fait appel à la décision prise par le juge des libertés, son cas devait être examiné aujourd'hui, le 23 juillet. Le rappeur affirme donc qu'il est et restera libre pour le moment. De plus, il en profite pour clamer son innocence et précise qu'il ne s'exprimera pas sur l'affaire. Il remercie ses avocats de l'avoir aidé et ses proches pour l'avoir soutenu.

Quant à ses fans, ils espèrent un retour dans le rap game et se sont empressés de le mentionner, "On laisse la justice faire son travail, après on prendra partie. Maintenant envois nous de la zik" ou bien "Bon, maintenant, que tu es sorti, on veut tous que tu retournes en studio pour faire un nouvel album". Cette affaire a tout de même divisé les gens qui le soutenaient, toujours en attente de jugement depuis janvier 2019, MHD est soumis à la présomption d'innoncence.