Drake lâche un freestyle et clashe Pusha-T et Kanye West

Le clash de Drake avec Pusha-T et Kanye West n'est pas terminé !

Drizzy est revenu en force dans le rap game la semaine dernière en compagnie de DJ Khaled sur les morceaux "Greece" et "Popstar". Ce retour remarqué arrive quelques mois seulement après son projet surprise "Dark Lane Demo Tapes". En ce lundi 20 juillet, celui qu'on appelle Champagne Papi sur les réseaux sociaux a lâché un freestyle avec l'anglais Headie One. Sans très grande surprise, les deux rappeurs dévoilent "Only You Freestyle" sur une prod Drill. Après avoir rappé en français et en espagnol, Drake se met à l'arabe dans quelques passages de son couplet plutôt long et bien travaillé. D'ailleurs, certaines de ses punchlines ont très vite été associées à Pusha-T, tandis que d'autres ont été associées à Kanye West. Il insinue que Ye s'est caché derrière King Push dans ce clash et qu'il n'a jamais répondu à "Duppy Freestyle", un morceau que Drake a sorti en 2018 en rapport avec ce beef.

Le clash de Drake face aux deux rappeurs date de quelques années, car Pusha-T est celui qui a révélé que le rappeur canadien était père d'un garçon. Depuis, Drizzy a assumé sa paternité au grand jour mais il ne les a pas pardonnés pour autant.

Entre les punchlines en arabe, la prod, les posts Instagram du rappeur Canadien et les sorties musicales de ces derniers jours, les réseaux sociaux étaient en feu dès la première heure ce matin. La rencontre entre Headie One et Drake n'était pas du tout prévue ni même annoncée et il a encore une fois réussi à surprendre tout le monde.