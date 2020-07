Kanye West en roue libre sur Twitter, Kim veut l'enfermer

Kanye West a tweeté et tout supprimé...il dit que Kim veut l'enfermer !

Alors qu'on vous disait que Kanye West annonçait la sortie de son album "DONDA" ce vendredi 24 juillet, le rappeur s'est lâché sur Twitter avant l'annonce et a supprimé tous ses tweets depuis. Dans une vingtaine de posts, il évoque tous les sujets : Kim Kardashian, sa belle-mère Kris Jenner, ses enfants, Nelson Mandela et même le film Get Out.

Le rappeur commence d'abord par afficher sa belle-mère en disant, "Kris ne joue pas avec moi, toi et ton mec n'avez rien à faire près de mes enfants", puis il publie la photo d'un message envoyé à Kris Jenner : "C'est Ye. T'es prête à parler ou bien tu vas encore ignorer mes appels ?" Une fois le dossier "belle-mère" évoqué, Kanye s'en prend au clan Kardashian en balançant que le film "Get Out" est à propos de lui et que s'il finit enfermé comme Mandela, on devra tous comprendre pourquoi.

Ensuite, il parle de sa femme et rapporte que Kim veut l'enfermer "comme dans Get Out", il écrit : "Kim a essayé de venir dans le Wyoming avec un docteur pour m'enfermer comme dans le film de Get Out parce que j'ai pleuré pour avoir sauvé la vie de mes filles hier." L'épisode dont il parle ici est son premier meeting en Caroline du Sud, il s'y est affiché en gilet pare-balles avec le numéro "2020" rasé dans ses cheveux et en pleure en évoquant le sujet de l'avortement. De plus, Ye balance même sur la sex tape de sa femme et le magazine Playboy: "Je m'en remets à Dieu pour que la mère de North n'ait jamais à faire des photos pour Playboy. Je suis au ranch...Venez me chercher."

Ce discours lunaire et les tweets supprimés de Kanye amènent ses fans à s'inquiéter sérieusement sur son état de santé. D'autres pensent que ces messages n'étaient peut-être qu'une promo pour annoncer son album.