Grosse nouvelle ! Nicki Minaj est enceinte de son premier enfant !

Nicki Minaj est une future maman ! La rappeuse de New York vient d'annoncer aujourd'hui, le 20 juillet, qu'elle attend son premier enfant.

Dans un post Instagram, Nicki pose à genoux et touche son ventre avec ses mains. Queen Minaj est donc enceinte de son mari Kenneth Petty. Beaucoup de rumeurs circulaient depuis un moment concernant la grossesse de la rappeuse, mais rien n'avait été confirmé par la principale intéressée jusqu'à présent, c'est maintenant chose faite !

Ses fans ont souvent demandé à Nicki Minaj quand elle souhaitait être maman et celle-ci avait répondu sur Twitter à l'époque où elle était encore avec Meek Mill, que tant qu'elle n'avait pas la bague au doigt, personne ne lui ferait d'enfant. Le couple Petty-Minaj s'est uni en 2019 et Nicki a bel et bien tenu parole. Ils semblent tous les deux prêts à commencer officiellement leur vie de famille.

D'ailleurs, l'an dernier, Nicki annonçait vouloir arrêter sa carrière sur son compte Twitter et partir à la retraite afin de se concentrer sur sa famille. Cette nouvelle, arrivée comme un cheveu sur la soupe alors qu'elle finissait seulement sa tournée mondiale, avait choqué et attristé toute sa fanbase. Cependant, elle a finalement continué dans le rap game dans les mois qui ont suivi en balançant notamment sa collaboration avec Karol G sur le morceau "Tusa" ou encore "TROLLZ" avec 6ix9ine le mois dernier. Cette grossesse déclare sûrement une pause dans la carrière de Nicki Minaj avec, on l'espère, un retour en force par la suite !