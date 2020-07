Juice WRLD : les chiffres historiques des ventes de son album posthume

Les chiffres de l'album posthume "Legends Never Die" de Juice WRLD sont tombés, le rappeur atteint un nouveau record !

L'album posthume de Juice WRLD "Legends Never Die" enregistre l'équivalent de 497 000 albums vendus en première semaine. Ce chiffre historique fait de lui le meilleur démarrage dans le Billboard de l'année de 2020 et l'album posthume le plus vendu en première semaine depuis 20 ans. Il bat ainsi le record de cette année 2020 détenu par The Weeknd pour son album "After Hours", vendu à plus de 440 000 exemplaires en première semaine.

Si on ne compte que les ventes streaming, on atteint plus de 420 millions de streams en une semaine.

La mère de Juice WRLD, Carmela Wallace, a publié un message afin de remercier ses fans pour la diffusion et le partage de l'album : "L'amour écrasant que des millions de fans de musique ont clairement pour Jarad nous rappelle à quel point ses mots poétiques, sa créativité et sa lumière continuent de briller dans le monde entier. Cette première collection de chansons est un rappel poignant de son grand talent artistique et de son honnêteté émotionnelle. La musique était sa passion et l'enregistrement lui a permis de partager tout ce qu'il traversait. En plus de sa musique, l'héritage de Jarad continuera à aider les jeunes à travers sa Fondation Live Free 999. Nous sommes extrêmement reconnaissants auprès des fans qui continuent de l'élever chaque jour et nous espérons que ses paroles toucheront votre vie d'une manière qui vous aidera à surmonter tous les défis auxquels vous pourriez être confrontés."

L'album, sorti le 10 juillet dernier, était très attendu et on y retrouve Trippie Redd, Polo G ou bien son ami The Kid LAROI. D'ailleurs, si on comprend bien, selon sa mère, il y aura sûrement d'autres projets à venir.