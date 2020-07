Covid-19 : pas de concert jusqu'en 2022 ?

Doit-on attendre 2022 pour aller à des concerts en toute tranquilité ? C'est ce que pense Marc Geiger, le co-fondateur de Lollapalooza.

Alors que le Covid-19 semble revenir en force et que certains parlent même de deuxième vague ou de deuxième confinement, Marc Geiger, le co-fondateur du festival Lollapalooza, pense qu'il faudra encore attendre quelques années pour aller à un concert.

Dans l'émission américaine The Bob Lefsetz Podcast de jeudi 16 juillet, il affirme que les concerts seront vraiment de retour en 2022. Il explique : "C'est la merde en ce moment. Ce n'est que mon humble avis, mais ce sera 2022." Il poursuit en avançant que les problèmes économiques pousseront les gens à "une économie de la claustrophobie" et c'est là que tout le monde voudra aller dîner et vivre sa vie, aller à des festivals et à des spectacles.

Le fait que la maladie ne soit pas contrôlée correctement dans le monde entier amène à la fermeture des frontières des USA avec d'autres pays pour le moment, notamment la France. Les artistes américains n'ont aucune possibilité de venir sur le territoire français, contrairement aux canadiens qui sont autorisés à venir en France depuis le 1er juillet.

Marc Geiger parle uniquement avec son instinct et pense que les gros événements comme les festivals qu'il organise vont mettre beaucoup de temps pour faire leur retour dans nos agendas. Plus de Coachella, de Lollapalooza en France ou bien de Cabaret Vert selon lui, mais espérons quand même que les festivals déplacés à 2021 pourront se dérouler et que les artistes internationaux pourront se produire sur scène.

Geiger termine en montrant son pessimisme : "Ces 6 derniers mois étaient douloureux et ils le seront moins que les 6 prochains, qui eux même le seront moins que les 6 d'après."

En France, des concerts sont prévus pour le mois de septembre qui arrive à grand pas, notamment le concert de Ninho à l'AccorHotelsArena initialement prévu en mars 2020. En attendant, on se console avec des concerts sur Netflix comme PNL ou bien sur Fortnite avec Travis Scott.