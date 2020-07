MHD : les premières images depuis sa sortie de prison

MHD est sorti de prison, quelques photos et vidéos ont fuité sur les réseaux sociaux !

MHD est fraîchement sorti de prison ce jeudi 16 juillet et il a pu retrouver ses proches. Incarcéré en détention provisoire à la prison de La Santé, le rappeur a été pris en vidéo quelque temps seulement après sa sortie par des amis. Dans cette vidéo, on peut le voir encore chamboulé et accueilli par ses potes, tous heureux et choqués de le revoir.

Une photo et une autre vidéo ont fuité lors de ses retrouvailles avec les membres de sa famille. Le prince de l'Afro-trap prend le soin de saluer chaque personne et les prend dans ses bras dans ce moment qui apparaît comme très émouvant pour eux tous.





Et pour cause, MHD était enfermé depuis 18 mois, soit depuis le 17 janvier 2019, toujours en attente de jugement dans l'affaire d'une rixe mortelle. Alors qu'il a été atteint du Covid-19 au début de la crise sanitaire, sa demande de remise en liberté avait été refusée. Son avocate, Elise Arfi, s'est battue ses dernières semaines afin d'obtenir la libération de son client. C'est finalement un juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance de remise en liberté sous contrôle judiciaire la semaine dernière, allant à l'encontre des réquisitions du parquet. D'ailleurs, le parquet a fait appel de cette décision le lendemain, mais le mandat de dépôt a expiré entre temps, faisant de lui un homme libre. Cependant, le rappeur doit passer devant le juge d'instruction qui va décider de sa liberté ou pas le 23 juillet prochain, il pourrait donc très bien retourner derrière les barreaux après une seule semaines dehors.